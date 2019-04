„Akzeptieren Geschehenes als Teil seines Traums“

Nach dem Lawinendrama um den Tiroler Extrembergsteiger David Lama haben sich seine Eltern am Freitagnachmittag mit einem berührenden Statement zu Wort gemeldet. Auch in diesem schweren Zeiten stehen sie hinter ihrem Sohn: „David lebte für die Berge und seine Leidenschaft für das Klettern und Bergsteigen hat uns als Familie geprägt und begleitet. Er folgte stets seinem Weg und lebte seinen Traum. Das nun Geschehene werden wir als Teil davon akzeptieren“, schrieben Lamas Eltern und posteten dazu ein Foto ihres Sohnes auf seiner Website und in sozialen Netzwerken.