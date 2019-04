Aufgedeckt: „Weiße Gestalt“ ist ein Feuerwehrmann!

Die Kathedrale Notre Dame war in der Nacht auf Dienstag durch einen Brand schwer beschädigt worden. Der Dachstuhl, der Spitzturm und Teile des Gewölbes wurden zerstört, ein Drohnenvideo vom Mittwoch zeigte das Ausmaß des Schadens. Allerdings vermeldeten französische Medien, dass der Hahn der Turmspitze wie durch ein Wunder in den Trümmern entdeckt worden war. Die Bronze-Skulptur zierte die Turmspitze und stürzte bei dem verheerenden Feuer mit in die Tiefe. In ihr sind ist ein Stück der Dornenkrone, eine Reliquie des heiligen Dionysius sowie eine Reliquie der heiligen Genovefa eingelassen. In Notre Dame waren zahlreiche Heiligtümer deponiert gewesen, einige konnten während des Brandes in Sicherheit gebracht werden.