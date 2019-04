„Stinke-Fisch“ in Bim: Seniorin auf Straße gesetzt

Am Meiselmarkt hat sich Gertrude S. einen frisch herausgebackenen Kabeljau für ihren pflegebedürftigen Mann einpacken lassen. Mit der Straßenbahnlinie 49 wollte sie schnell nach Hause, damit das Essen nicht auskühlt. Aber nach nur zwei Haltestellen war für die Wienerin Endstation. „Die Fahrerin hat mich rausgeworfen, weil sie durch den Fischgeruch in ihrer Konzentration gestört sei“, so die Wienerin zur „Krone“.