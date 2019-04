Erinnerungen: Vor 74 Jahren brannte der Steffl

Es war ein wahrer Feuersturm, der den Stephansdom am 12. April 1945 erfasste. Hatte er auf wundersame Weise die Jahre des Krieges noch unbeschadet überstanden, sollten es zivile Plünderer sein, die am 11. April in der direkten Umgebung des Steffls in Geschäfte einbrachen und diese im Anschluss in Brand setzten - der Anfang eines Infernos. Rasch breitete sich das Feuer durch den Wind und eine gewaltige Sogwirkung der erhitzten Luft aus, immer wieder wurden Glut und Feuerflocken über den Dom geweht. Kleinbrände am Dach des Gotteshauses konnten zunächst noch mit sogenannten Feuerpatschen gelöscht werden, doch im Laufe der Stunden geriet die Situation außer Kontrolle.