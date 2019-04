Liebe „Kurier“-Romy, wie schlecht fühlst du dich?

Ich meine, wie ist Dir zumute als ehrende Auszeichnung der nämlichen österreichischen Tageszeitung an diese deutsche Figur, die per Video-„Dankesbotschaft“ in der „kleinen“ Verleihungsgala am vergangenen Donnerstagabend (die „große“ fand bekanntlich am Samstag statt) das Publikum wie folgt anrülpste: