Kurz vor seinem Auftritt am Donnerstag hatte Cognito dem Barbetreiber Andrew Bird noch verraten, dass er sich nicht gut fühle. Dennoch hatte der Kabarettist darauf bestanden, wie angekündigt seinen Auftritt in der Bar zu absolvieren. „Er war eigentlich wie immer. Ich dachte noch, was für ein guter Auftritt“, erklärt Bird, der den „Lone Wolf“-Comedy-Abend veranstaltet. Cognito hatte gewitzelt: „Was, wenn ich jetzt vor euren Augen sterbe?“