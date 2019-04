Auch Deutschland verlängert jetzt Grenzkontrollen

Zehntausende auf dem Balkan unterwegs

Für Österreichs Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) sei die instabile Lage in Griechenland Grund für die Verlängerung der Grenzkontrollen. „Die Grenze zu Nordmazedonien ist geöffnet“ - dieses falsche Gerücht sorgt, wie berichtet, seit Tagen rund um das Camp in Diavata in Griechenland für Chaos. „Ein Durchbruch nach Nordmazedonien hätte eine fatale Sogwirkung. Auf dem Balkan sind derzeit 70.000 Flüchtlinge und Migranten unterwegs - davon 60.000 in Griechenland (wo immer noch jede Woche Hunderte Illegale stranden, Anm.) und 10.000 in Serbien sowie Bosnien-Herzegowina“, so ein Experte aus dem Innenministerium.