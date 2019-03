EU und China im Elysee-Palast gegen Trump-USA

Umarmungen, Küsschen, Lachen - die Stimmung war gut bei dem Gipfeltreffen, das es in dieser Art noch nie gegeben hat. Bei aller Vorsicht, die in der EU etwa in Zusammenhang mit chinesischer Telekom-Technologie beim 5G-Ausbau (Stichwort: Huawei) oder der (durchaus hegemonistischen) Wirtschafts- und Infrastrukturinitiative „Neue Seidenstraße“ gegeben ist, wissen doch beide Seiten, dass man gegenseitig voneinander profitieren kann. Vorausgesetzt, man geht entsprechend miteinander um.