Zuwachs für Schönbrunner „Mädels-WG“ der Giraffen

Zuwachs hat die „Mädels-WG“ im Giraffenpark im Wiener Tiergarten Schönbrunn bekommen - und der neue Mitbewohner schürt nun die Hoffnung auf möglichen Nachwuchs bei den imposanten Riesen. So traf am Mittwochnachmittag Giraffenbulle „Obi“ aus Amsterdam ein. Ein erstes Rendezvous mit seinen künftigen Mitbewohnerinnen wird es in Kürze geben.