Ski-Routinier Hannes Reichelt ist Papa geworden!

Kein Karriereende

„Es ist an der Zeit, unser kleines Geheimnis zu lüften: Unsere Familie bekommt im Frühling Zuwachs. Wir freuen uns so unendlich und könnten nicht glücklicher über dieses Wunder sein“, schrieb der Super-G-Weltmeister von 2015 und der Sieger von 13 Weltcuprennen noch im Dezember. Nun ist das Familienglück perfekt. Reichelt, der zu den absoluten Routiniers im Ski-Weltcup gehört, wird seine Karriere nicht beenden und somit in der nächsten Saison als Jung-Papa auf die Jagd nach der Bestzeit gehen.