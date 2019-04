ÖEHV-Team verliert Testspiel gegen Tschechien 1:3

Das österreichische Eishockey-Nationalteam hat das erste Testspiel im Rahmen der aktuellen Euro Hockey Challenge verloren. Für die Auswahl von Coach Roger Bader setzte es am Mittwoch in Znojmo gegen Tschechien eine verdiente 1:3-(0:2,0:0,0:1)-Niederlage, die Gelegenheit zur Revanche gibt es bereits am Samstag in Linz.