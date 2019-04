Die auffälligsten Affen haben die kleinsten Hoden

Aufwendiger Körperschmuck, kleinere Hoden

Je größer die Konkurrenz unter den Männchen einer Art, desto stärker sind die Sexualmerkmale ausgeprägt, so das Fazit der Forscher, von dem sie im Fachblatt „Proceedings of the Royal Society B“ berichten. Allerdings geht ein aufwendiger Schmuck auf Kosten der Hodengröße und Spermienproduktion, erklärte Lüpold. „Oder anders formuliert: Die auffälligsten Männchen haben die kleinsten Hoden.“