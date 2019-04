Seit 2010 13 islamistische Anschläge verhindert

Razzien in neun Bundesländern gegen islamistisches Netzwerk

So gab es am Mittwoch in neun Bundesländern Razzien gegen Einrichtungen eines islamistischen Netzwerkes (siehe Foto oben). 90 Objekte seien durchsucht worden. An der Spitze dieses Netzwerks stehen demnach die in Nordrhein-Westfalen ansässigen Vereine WWR Help und Ansaar International. Ansaar hat seinen deutschen Hauptsitz in Düsseldorf. Es gebe Anhaltspunkte, dass die Organisationen von der radikalislamischen Palästinensergruppierung Hamas finanziell und propagandistisch unterstützt werden. Die USA, Israel und die EU haben die Hamas, die im Gazastreifen herrscht, als Terrororganisation eingestuft.