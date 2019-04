Autofahrer schoss „Gegner“ nieder: Zehn Jahre Haft

Ein 21-jähriger Mann, der am 15. August 2018 in Wien-Favoriten einen gegnerischen Autofahrer mit vier Schüssen lebensgefährlich verletzt hatte, ist am Dienstagabend am Landesgericht für Strafsachen wegen versuchten Mordes schuldig gesprochen worden. Ein Schwurgericht unter dem Vorsitz von Sonja Weis verhängte über den bisher Unbescholtenen eine zehnjährige Freiheitsstrafe. Der Notwehr-Version des Mannes hatten die Geschworenen mehrheitlich keinen Glauben geschenkt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. der gebürtige Serbe erbat Bedenkzeit, der Staatsanwalt gab vorerst keine Erklärung ab.