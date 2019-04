Schlepper schleusten Dutzende Albaner nach Wien

Gemeinsam ermittelten Kriminalisten aus Österreich, Ungarn und Serbien monatelang über die Grenzen hinaus gegen die Menschenhändler - nun konnte die kriminelle Organisation endgültig gesprengt werden. Während der mutmaßliche Anführer der Schlepperbande (51) bereits vor mehreren Wochen von serbischen Fahndern in die Zelle gesteckt worden war, klickten jetzt im Zuge von Razzien auch für sechs seiner Handlanger die Handschellen. Ein Verdächtiger ging in Ungarn ins Netz, die restlichen fünf in deren Heimatstadt Subotica in Serbien.