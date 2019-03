SPÖ-Chefin zu Doskozil: „Aussagen nicht hilfreich“

„Waren deine Aussagen wirklich hilfreich? Sie waren nicht hilfreich.“

Zu Doskozil, der seit Donnerstag neuer Landeshauptmann des Burgenlandes ist, meinte die SPÖ-Chefin in Zusammenhang mit der Sicherungshaft: „Ich frage mich, ob deine Aussagen wirklich hilfreich waren.“ Um sich sogleich die Antwort selber zu geben: „Sie waren nicht hilfreich.“ Daraus habe sich nämlich entwickelt, dass es in der SPÖ keine gemeinsame Linie in der Partei gebe, aber „der Schutz der Grund- und Freiheitsrechte“ ist in der SPÖ unverrückbar, so Rendi-Wagner: „Das darf uns nicht passieren.“ Die Sozialdemokratie werde nie Gespräche über eine Präventivhaft führen, die Menschenrechtsstandards gefährdet.