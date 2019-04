Mochovce-Betreiber ortet „irreführende Panikmache“

Die jüngsten Whistleblower-Berichte aus dem Inneren des umstrittenen slowakischen Atomkraftwerks Mochovce haben viel Staub aufgewirbelt: Baumängel, systematische Beseitigung von kritischen Experten, die an dem Projekt beteiligt waren, und keine Umweltverträglichkeitsprüfung - dieser gefährliche Mix lässt Schlimmes erahnen, wenn der neue Reaktorblock 3 in knapp 90 Tagen in Betrieb gehen wird. Der Betreiber des AKW bestreitet, dass es gravierende Sicherheitsmängel gebe. Vielmehr würden „Panikmeldungen in den Medien“ verbreitet.