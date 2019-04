Nach Forstarbeiter-Demo: Betriebsversammlung

Die Gewerkschaft PRO-GE und die Betriebsräte der privaten Forstunternehmen rufen daher in dieser und in der nächsten Woche in allen Betrieben der Branche die etwa 2000 Arbeitnehmer zu Betriebsversammlungen zusammen. „Wir fordern Fairness gegenüber den Beschäftigten“, so Reisenbichler: „Eine respektvolle und aufrichtige Sozialpartnerschaft sieht anders aus.“