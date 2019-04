Rapid darf dank der alten Tugenden weiter träumen

Festung Waldstadion gefallen

Aber nach dem packenden Halbfinale-Krimi wurde die Kühbauer-Truppe von den 600 mitgereisten Fans wieder frenetisch gefeiert. Nach dem 4:3 nach Elfmeterschießen gegen den LASK in der gefallenen Festung Waldstadion lagen sich alle in den Armen. Jetzt trifft Rapid am 1. Mai im Cup-Finale in der Generali-Arena, also ausgerechnet in der Heimat der Austria, auf Salzburg.