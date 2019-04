Für Festival-Helfer rollt die Saison an

Der Surf-Worldcup am Neusiedler See, Musikfestivals wie das Nova Rock sowie spektakulärer Opern- und Operettenzauber locken jedes Jahr Zehntausende Besucher an. Auf diese Großevents bereiten sich die Ambulanzdienste vor, um in Notfällen zu helfen. Dabei eilen die Sanitäter oft mit Segway & Co. zum Einsatz.