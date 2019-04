Großeinsatz bei Shisha-Party - Gäste im Spital

Ein jähes und überaus dramatisches Ende hat eine Party in einem Shisha-Lokal in der Triester Straße in Wien-Liesing am Samstagabend genommen. Just als die Stimmung gegen 23 Uhr auf dem Höhepunkt war, sackten vier Wasserpfeifen-Fans plötzlich zusammen. Es folgte ein Großeinsatz für Rettung und Feuerwehr.