Ferrari-„Küken“ Leclerc rast zu seiner 1. „Pole“!

NICHT Sebastian Vettel, sondern Charles Leclerc hat die erste Ferrari-Poleposition im Formel-1-Jahr 2019 herausgefahren! Der 21-jährige Monegasse war am Samstag im Qualifying für das Flutlichtrennen in Bahrain 0,294 Sekunden schneller als sein Teamkollege - und ist nun der zweitjüngste Pole-Sitter in der Geschichte, den Rekord hält weiter Vettel, der 2008 in Monza noch knapp drei Monate jünger war. Hinter den beiden Ferraris reihte sich das Mercedes-Duo Lewis Hamilton und Valtteri Bottas auf. Das zweite Rennen der Saison findet am Sonntag (ab 17.10 Uhr LIVE im sportkrone.at-Ticker) statt.