Micaela Schäfer will nach Wien ziehen

Das Land der Berge

Aktuell wohnt Schäfer in Berlin. Die hippe Multikultistadt ist natürlich perfekt für das Model. Bei Wien hat sie im Vergleich noch einige Bedenken: „Wie ist das hier so mit dem Nacktsein? Ich shoote und drehe ja oft auch in Öffentlichkeit.“ Na, mit diesen Aussichten dürfte die Schönheit von den heimischen Männern wohl mit wehenden Fahnen begrüßt werden. Und Österreich ist immerhin bekannt für seine Berge. Zwei Prachtexemplare mehr können daher nur ein Bonus für das Land sein. Wir dürfen also gespannt sein, ob die Nacktschnecke ihre Pläne in die Tat umsetzt. Übersehen werden wir es auf keinen Fall.