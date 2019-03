Hans Peter Doskozils neues Glück

Kennengelernt haben die beiden einander (nein, nicht bei einem Rapid-Match) im fernen Köln vor zwei Jahren. Doskozil war noch Verteidigungs- und Sportminister und ließ seine Termine abends in einem Lokal ausklingen. Er muss wohl eher müde aus der Wäsche geblickt haben. Denn die quirlige Eventmanagerin sprach ihn, ohne ihn zu kennen, an: „Hier darf auch gelacht werden.“ Am Ende des Abends tippt sie ihre Nummer in sein Handy, schon zwei Stunden später ruft er sie vergeblich an. Auch am nächsten Tag hebt sie erst ab, als er bereits wieder am Weg nach Wien ist: „Aber sie ist mir nicht aus dem Kopf gegangen“, gibt er zu. Drei Wochen später treffen sie einander beim Mehrkampfmeeting in Götzis.