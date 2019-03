Neue Sporthilfe-Regeln: Frauen sind fassungslos!

„Ich frage mich, was die Teilnehmerzahl mit der Leistung zu tun hat. In elf Weltcup-Rennen gab es heuer neun verschiedene Siegerinnen, das sagt für mich alles aus“, erklärte Riegler, die sich „um Jahrzehnte zurückgeworfen“ fühlt. In der Geschichte der Sporthilfe sei die Leistung von Frauen und Männern bis jetzt noch nie unterschiedlich bewertet worden. Frauen würden gleich viel und hart trainieren und gleich viele Läufe absolvieren müssen. Im olympischen Parallel-Riesentorlauf müssen bei der gleichen Anzahl an Bewerben Frauen im Weltcup viermal in die Top vier kommen, Männer hingegen viermal in die Top acht, um jeweils den Goldstatus bei der Förderung zu erlangen. Die Gesamtweltcup-Dritte Sabine Schöffmann landete in diesem Winter im Weltcup im PGS dreimal in den Top vier, einmal war sie Fünfte - das reicht nicht zum Goldstatus.