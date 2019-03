Hai attackiert Schwimmer am Great Barrier Reef

Am Great Barrier Reef vor Australiens Küste hat ein Hai einen Schwimmer angegriffen. Der Mann (25) musste am Montag mit schweren Bissverletzungen ins Krankenhaus geflogen werden. Nach Angaben der Rettungsdienste bestand aber keine Lebensgefahr. Die Attacke geschah in der Nähe der Whitsunday-Inseln, wo es in den vergangenen Monaten bereits mehrere Haiangriffe gegeben hatte. Der 25-Jährige soll nahe einer Tauchplattform geschwommen sein, als der Angriff passierte.