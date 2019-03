Kuzmina in Hochform! Hauser in Oslo Elfte

Anastasiya Kuzmina hat beim Biathlon-Saisonfinale in Oslo erneut ihre späte Hochform unter Beweis gestellt. Die slowakische Olympiasiegerin setzte sich nach ihrem Sprint-Sieg am Vortag auch am Samstag in der Verfolgung durch. Sie traf alle 20 Scheiben und distanzierte die Zweite Denise Herrmann aus Deutschland dank schnellster Laufleistung um 1:42,8 Minuten. Dritte wurde die Schwedin Hanna Öberg.