EU-Wahlkampf bringt TV-Mammutprogramm

„Speeddating“ und Elefantenrunden

Wieder werden die Kandidaten im Fernsehen in Duellen aufeinandertreffen, wieder sind Elefantenrunden geplant - und zwar in allen größeren Fernsehsendern. Allein der ORF dürfte an die 20 Duelle steigen lassen. In einer Art „Speeddating“ sollen diese allerdings auf zwei Abende aufgeteilt werden. Inklusive einer „Report Spezial“-Sendung und der Elefantenrunde bringt der ORF allein nach Ostern viermal die Kandidaten ins Hauptabendprogramm.