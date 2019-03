ÖFB-Team hadert nach 0:1: „Hätten Punkt verdient“

Das österreichische Nationalteam ist mit einer Heimniederlage gegen Polen in die EM-Qualifikation gestartet. Die Österreicher mussten sich dem Gruppenfavoriten am Donnerstagabend in Wien mit 0:1 (0:0) geschlagen geben. Was die Spieler und Trainer Franco Foda nach dem verpatzten Quali-Auftakt zu sagen hatten, sehen und hören Sie oben im Video!