Die größte Spannung gibt es in der Keltenstadt

70 Stimmen Unterschied im ersten Wahlgang

Bei der Bürgermeister-Wahl war der Abstand gering: Nur 70 Stimmen Vorsprung hat Stangassinger. Daher gilt es bis zum Schluss auf Stimmenfang zu gehen. „Ich bin viel und sehr intensiv unterwegs. Der Wahlkampf wird bis zum Sonntag andauern“, sagt Klappacher und fügt hinzu: „Ich bekommen viel Zuspruch aus der Bevölkerung, das stimmt mich positiv.“ Nahezu den selben Satz bekommt man von Alexander Stangassinger zu hören, der nach der Wahl Themen wie die Kinderbetreuung, Verkehr und Wohnen in Angriff nehmen will. „Das ist in den vergangenen zehn Jahren zu wenig passiert. “