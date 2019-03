Die ausgebildete Tanzassistentin ist fast 20 Jahre Mitglied beim inklusiven Tanzprojekt „Ich bin O.K. Dance Company“, im Jänner eröffnete sie den Ärzteball. Die Präsidentin will von der Politik verstanden werden. „Es gibt viel zu diskutieren“, sagt Johanna, „vor allem, wenn es darum geht, Menschen mit Beeinträchtigungen in die Arbeitswelt zu integrieren.“ Ihr Vize Michael Sebald unterstützt sie bei diesem Anliegen: „Wir wollen ernst genommen werden und einfach ein normales Leben führen.“