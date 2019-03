Mann aus Hüttenberg spurlos verschwunden

Ein 72-jähriger Pensionist aus Hüttenberg ist von einer Bergwanderung am Mittwoch nicht mehr zurückgekehrt. Nachdem seine Gattin am Nachmittag Alarm geschlagen hatte, wurde eine groß angelegte Suchaktion gestartet, bei der auch zwei Hubschrauber eingesetzt wurden. Allerdings musste die Suche um 21.30 Uhr erfolglos abgebrochen werden. Am Donnerstag geht die Suche nach dem Mann weiter.