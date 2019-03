Femen-Mitgründerin wettert gegen Kopftuch

Lobeshymnen auf Österreich („Ich würde mir bei uns in Deutschland einen weiblichen Sebastian Kurz wünschen“), aber auch schonungslose Kritik am politischen Islam (Kopftuch inklusive) - im Interview mit „Krone“-Moderatorin Katia Wagner sprach die deutsche Femen-Mitbegründerin Zana Ramadani in Wien Klartext (das ganze Gespräch sehen Sie im Video oben).