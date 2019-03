Große Anteilnahme bei Trauerfeier für Bruno Ganz

Familie, Freunde und Prominente haben in Zürich bei einer Trauerfeier vom Schauspieler Bruno Ganz Abschied genommen. Der Schweizer, einer der renommiertesten europäischen Film- und Bühnenschauspieler und Träger des Iffland-Rings, war am 16. Februar nach langer Krankheit im Alter von 77 Jahren in Zürich gestorben.