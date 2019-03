US-Skistar Mancuso lüftet ihr Baby-Geheimnis

Kleines Geheimnis

„Wir hatten ein kleines Geheimnis vor euch - es kommt bald ... im Juli 2019“, schreibt Julia Mancusa unter ihrem Foto auf Instagram. Das Bild zeigt die ausgeflippte US-Amerikanerin halbnackt im Schnee, den dicken Babybauch streckt sie dabei stolz in die Winterlandschaft! Verkleidet ist Julia dabei, wie schon bei ihrem Abschied aus dem Skisport als Wonder-Woman. Im Jänner 2018 hat die Riesentorlauf-Olympiasiegerin von 2006 ihren Rücktritt aus dem Skisport nach anhaltenden Hüftproblemen bekanntgegeben. Mancuso holte bei Olympia neben Gold 2006 noch zweimal Silber bei den Winterspielen 2010 in Abfahrt und Kombination sowie Bronze in der Kombination 2014. Dazu kommen fünf WM-Medaillen. Nun hat sie neue Ziele.