Der Endstand bei den Herren

Das Ergebnis bei den Herren:

1. ARNAUTOVIC Marko (West Ham) 133.456 Stimmen

2. STREBINGER Richard (Rapid) 129.120

3. KUSTER Markus (Mattersburg) 60.529

4. SAX Maximilian (Austria) 38.025

5. SCHLAGER Xaver (Salzburg) 37.772

6. ALABA David (Bayern München) 32.543

7. LAINER Stefan (Salzburg) 22.471

8. BAUMGARTLINGER Julian (Leverkusen) 21.521

9. ZULJ Peter (Sturm Graz) 15.922

10. PENTZ Patrick (Austria Wien) 15.458

11. REIFELTSHAMMER (Ried) 14.686

12. SCHLAGER Alex (LASK) 7.246

13. VICTOR Joao (LASK) 6.987

14. BURGSTALLER Guido (Schalke) 6.610

15. GRILLITSCH Florian (Hoffenheim) 6.513

16. DABBUR Munas (Salzburg) 6.501

17. LAZARO Valentino (Hertha) 6.425

18. HIERLÄNDER Stefan (Sturm) 6.423

19. RAMSEBNER Christian (LASK) 6.301

20. MARKOUTZ Oliver (FAC) 5.678

21. SOLLBAUER Michael (WAC) 5.525

22. SCHMIDT Patrick (Admira) 5.323

23. GRUBER Alexander (Mattersburg) 5.294

24. MAYER Maximilian (FAC) 3.507

25. SCHRAMMEL Thomas (Sturm) 3.346

26. FRANK Alexander (Austria) 2.691

27. ULMER Andreas (Salzburg) 2.523

28. LINDNER Heinz (Grasshoppers) 2.500

29. SCHAUB Louis (Köln) 2.455

30. MÖSCHL Patrick (Dresden) 2.423

31. INGOLITSCH Sandro (St. Pölten) 2.415

32. JACKEL Thomas (BW Linz) 2.377

33. SABITZER Thomas (Kapfenberg) 2.232

34. MEUSBURGER Stefan (Innsbruck) 1.917

35. SABITZER Marcel (Leipzig) 1.902

36. GÖLLES Julian (Wr. Neustadt) 1.897

37. BAUMGARTNER Dominik (Innsbruck) 1.599

38. SCHMERBÖCK Marc-André (Wolfsberg) 1.554

39. FITZ Dominik (Austria) 1.495

40. PRIETL Manuel (Bielefeld) 1.454

41. GRÜNWALD Alex (Austria) 1.345

42. HONSAK Mathias (Holstein Kiel) 1.272

43. EBNER Thomas (Austria) 1.211

44. RASSWALDER Siegfried (Hartberg) 1.165

45. BOLINGOLI Boli (Rapid) 1.124

46. LAIMER Konrad (RB Leipzig) 1.055

47. MARTSCHINKO Christoph (Austria) 998

48. LIENHART Philipp (Freiburg) 982

49. STÖGER Kevin (Düsseldorf) 912

50. RIEDER Florian (Innsbruck) 898

51. HAAS Christoph (Horn) 875

52. EGHO Marvin (Randers) 865

53. SCHIERL Domenik (Wr. Neustadt) 841

54. OFFENBACHER Daniel (Wolfsberg) 819

55. SWETE Rene (Hartberg) 802

56. SCHWAB Stefan (Rapid) 801

57. HUBER Michael (Hartberg) 783

58. KULOVITS Stefan (Sandhausen) 581

59. FEYRER Sebastian (Kapfenberg) 562

60. TRAUNER Gernot (LASK) 514

61. ERHARDT Philipp (Mattersburg) 487

62. SCHMID Romano (Liefering) 451

63. POSCH Stefan (Hoffenheim) 441

64. LIENDL Michael (Wolfsberg) 366

65. KNETT Christopher (Innsbruck) 357

66. ILSANKER Stefan (RB Leipzig) 353

67. KNASMÜLLNER Christoph (Rapid) 352

68. KERHE Manuel (Ried) 340

69. SAHANEK Marco (Admira) 338

69. PROKOP Dominik (Austria) 338

69. WÖBER Maximilian (Ajax) 338

72. ZINGL Andreas (Lafnitz) 326

73. WIESINGER Philipp (LASK) 312

74. GOIGINGER Thomas (LASK) 305

75. MICHORL Peter (LASK) 299

76. MADL Michael (Austria) 291

77. TRIMMEL Christopher (Union Berlin) 270

78. FRIESER Dominik (LASK) 262

79. IVANSCHITZ Andreas (Pilsen) 255

80. LEITGEB Mario (Wolfsberg) 252

80. SENCAR David (Kapfenberg) 252

82. DEINHOFER Lukas (Amstetten) 249

83. MENSAH Paul (Kapfenberg) 244

84. ANTOSCH Daniel (Liefering) 241

85. HOLZER Mario (Amstetten) 236

86. SIEBENHANDL Jörg (Sturm Graz) 228

87. WOLF Hannes (RB Salzburg) 219

88. HOFFER Jimmy (Beerschot) 217

89. JEGGO James (Austria) 211

90. SEIDL Manuel (Wr. Neustadt) 199

91. TEIGL Georg (Augsburg) 196

92. PEHLIVAN Yasin (Genclerbirligi) 195

92. RIEGLER Christoph (St. Pölten) 195

94. FRAN (Mattersburg) 191

95. STEIGER Joshua (Wolfsberg) 190

96. DEDIC Zlatko (Innsbruck) 185

97. RUSEK Markus (Austria Klagenfurt) 184

98. FREITAG Christoph (Innsbruck) 182

98. ULLMANN Maximilian (LASK) 182

100. HOFMANN Steffen (Rapid) 181

101. GUGGANIG Lukas (Greuther Fürth) 178

102. NUITZ Gerald (Altach) 174

102. ZWIERSCHITZ Stephan (Admira) 174

104. MÜLDÜR Mert (Rapid) 173

105. BARAC Mateo (Rapid) 156

105. GANTSCHNIG Marco Kapfenberg) 156

107. SCHÜTZ Daniel (St. Pölten) 150

108. GEISSLER Daniel (Hartberg) 138

109. SCHOBESBERGER Philipp (Rapid) 136

110. FRIEDL Marco (Bremen) 134

111. SUTTNER Markus (Brighton) 127

112. GUGGANIG David (Wattens) 118

113. ALAR Deni (Rapid) 114

113. GULBRANDSEN Fredrik (Salzburg) 114

115. KRÖPFL Christoph (Hartberg) 103

116. DJURICIN Marco (Grasshoppers) 100

116. FUCHS Christian (Leicester) 100

116. RANACHER Alex (A. Lustenau) 100

116. RASNER Martin (St. Pölten) 100

120. WOSTRY Markus (LASK) 99

121. GREGORITSCH Michael (Augsburg) 98

122. CHEUKOUA Michael (Wr. Neustadt) 90

123. GALVAO Lucas (Rapid) 75

123. VOLLNHOFER Thomas (St. Pölten) 75

125. HUSPEK Philipp (Sturm Graz) 72

126. AMBICHL Michael (St. Pölten) 70

127. REP Rajko (Hartberg) 69

128. ROSENBICHLER Daniel (Kapfenberg) 63

129. PROKOP Lukas (Young Violets) 62

130. CASALI Tino (Mattersburg) 60

130. KATNIK Lukas (Wattens) 60

130. PERVAN Pavao (Wolfsburg) 60

130. POGATETZ Emanuel (LASK) 60

134. HOSINER Philipp (Sturm Graz) 57

134. OTTER David (Austria Lustenau) 57

136. HINTEREGGER Martin (Augsburg) 56

137. SPENDLHOFER Lukas (Sturm )55

138. MURG Thomas (Rapid) 54

139. SITTSAM Florian (Hartberg) 51

140. NUTZ Stefan (Altach) 50

141. KLEIN Florian (Austria Wien) 49

142. OBERMAIR Raphael (Sturm) 48

143. DRGA Michael (Amstetten) 47

143. GRBIC Adrian (Altach) 47

145. TSCHERNEGG Peter (Hartberg) 46

146. GRGIC Lukas (Ried) 45

147. KITEISHVILI Otar (Sturm Graz) 44

148. FRAISL Martin (Botosani) 42

149. BALIC Husein (St. Pölten) 40

150. MONSCHEIN Christoph (Austria) 37

150. SCHÖPF Alessandro (Schalke) 37

152. BÜRGER Patrick (Mattersburg) 36

152. PREVLJAK Smail (Salzburg) 36

152. SCHAGERL Patrick (Amstetten) 36

155. TOTH Daniel (Admira) 33

156. BAUER Moritz (Stoke City) 31

156. ERTLTHALER Julius (Mattersburg) 31

156. KVILITAIA Giorgi (Rapid) 31

159. LEITNER Andreas (Admira) 30

159. SCHIESSER Nico (Horn) 30

161. JUNUZOVIC Zlatko (Salzburg)28

162. MAIER Thomas (Kapfenberg) 28

163. EZE Emeka (Sturm Graz) 25

164. EDOMWONYI Bright (Austria) 24

165. HÖLLER Alois (Mattersburg) 23

166. MATIC Uros (Austria Wien) 21

167. WALKE Andreas (Salzburg) 19

168. LERCHER Michael (Mattersburg) 18

169. JANKO Marc (Lugano) 17

170. TURGEMANN Alon (Austria) 16

171. MOCINIC Ivan (Rapid) 15

172. MARESIC Dario (Sturm Graz) 14

173. KOCH Fabian (Sturm Graz) 12

173. RAKOWITZ Stefan (Innsbruck) 12

175. DEMANKU Vaesel (Austria) 11

175. EWANDRO (Austria) 11

175. HAHN Niels (Young Violets) 11

175. SARKARIA Manprit (Austria) 11

175. SCHOISSENGEYR Christian (Austria) 11

180. BORKOVIC Alexandar (Austria) 10

180. CUEVAS Christian (Austria) 10

180. GORGON Alexander (Rijeka) 10

180. GRATZEI Christian (Sturm Graz) 10

180. SALOMON Thomas (Austria) 10

180. SIEGL Philipp (Hartberg) 10

186. GLUHAKOVIC Petar (Austria) 9

187. FRIESENBICHLER Kevin (Austria) 6

187. HAUSJELL Marco (Admira) 6

187. IGOR (Austria) 6

187. LUCIC Ivan (Austria) 6

187. STANKOVIC Cican (Salzburg) 6

187. VENUTO Lucas (Austria) 6

193. HELAC Ammar (BW Linz) 5

193. KOS Mirko (Young Violets) 5

193. RANFTL Reinhold (LASK) 5

196. ANDERLE Florian (FAC) 4

196. AUER Stephan (Rapid) 4

196. FRÖSCHL Thomas (BW Linz) 4

196. HARTL Manuel (BW Linz) 4

196. LJUBICIC Dejan (Rapid) 4

196. MINAMINO Takumi (Salzburg) 4

196. MWENE Philipp (Mainz) 4

203. GRUBECK Valentin (FC Juniors) 3

203. HARING Peter (Heart of Midlothian) 3

203. HINTERSEER Lukas (Bochum) 3

203. VORSAGER Wilhelm (Admira) 3

207. APOLLONIO Silvio (Young Violets) 2

207. BEJIC Esad (Young Violets) 2

207. CANCOLA David (Young Violets) 2

207. DAKA Patson (Salzburg) 2

207. DRAGOVIC Aleksandar (Leverkusen) 2

207. EBENHOFER Mario (BW Linz) 2

207. EDELHOFER Luca (Young Violets) 2

207. EL MOUKHANTIR Anouar (Young Violets) 2

207. GARTLER Rene (St. Pölten) 2

207. GINDL Mathias (Young Violets) 2

207. HÜTTNER Valerian (Young Violets) 2

207. JONOVIC Stefan (Young Violets) 2

207. JUKIC Aleksandar (Young Violets) 2

207. KAINZ Tobias (Hartberg) 2

207. KELES Can (Young Violets) 2

207. KRISCHKE Dominik (Young Violets) 2

207. MACHER Pascal (Young Violets) 2

207. MARMOL Facundo (Young Violets) 2

207. MAROS Leo (Young Violets) 2

207. MEISL Matteo (Young Violets) 2

207. MIKULIC Celeb (Young Violets) 2

207. MONTIE Abdelahim (Young Violets) 2

207. OKUNAKOL Muhammed (Young Violets) 2

207. PEJIC Marko (Young Violets) 2

207. PUSIC Martin (Mattersburg) 2

207. RAMALHO Andre (Salzburg) 2

207. RIBEIRO Lucas (Young Violets) 2

207. SAHINTÜRK Ali (Young Violets) 2

207. SAMASSEKOU Diadié (Salzburg) 2

207. SANOGO Zakaria (Hartberg) 2

207. SCHNEGG David (Liefering) 2

207. SULZER Stefan (Young Violets) 2

207. TADIC Mateo (Young Violets) 2

207. VASTIC Toni (Young Violets) 2

207. VUKOVIC Andrej (Young Violet )2

242. AMMERER Arne (Ried) 1

242. CARIUS Alan (BW Linz) 1

242. DIENG Cheikhou (Innsbruck) 1

242. DOBNIK Christian (Wolfsberg) 1

242. DOMBAXI Gerhard (BW Linz) 1

242. DRAMAC Franjo (BW Linz) 1

242. DZINIC Milos (BW Linz) 1

242. EDOKPOLOR Nosa (BW Linz) 1

242. FARKAS Patrick (Salzburg) 1

242. GASSMANN Jan (Young Violets) 1

242. GROZUREK Lukas (Sturm Graz )1

242. GUILLEMENOT Jeremy (Rapid) 1

242. HWANG Hee-chan (Salzburg) 1

242. JAKUPOVIC Arnel (Empoli) 1

242. KIGBU Ash (Wolfsberg) 1

242. KNEZEVIC Daniel (BW Linz) 1

242. KNOFLACH Tobias (Rapid) 1

242. LJUBIC Ivan (Hartberg) 1

242. LOVRIC Sandi (Sturm Graz) 1

242. MALICSEK Philipp (Rapid) 1

242. MAIER Marcus (Admira) 1

242. MARKIC Marjan (Amstetten) 1

242. MUHAMEDBEGOVIC Ahmet (Amstetten) 1

242. MWEPU Enock (Salzburg) 1

242. ÖZCAN Ramazan (Leverkusen) 1

242. RACIC Daniel (Kapfenberg) 1

242. RÖCHER Thorsten (Ingolstadt) 1

242. ROYER Daniel (NY Red Bulls) 1

242. SAK Tolga (BW Linz) 1

242. SCHMID Nicolas (BW Linz) 1

242. TEMPL Florian (BW Linz) 1

242. VALLCI Albert (Innsbruck) 1

242. WINDBICHLER Richard (Ulsan) 1

242. YATEKE Sterling (Young Violets) 1

242. ZOCHER Mario (Kapfenberg) 1

242. ZULJ Robert (Union Berlin) 1

242. YAVUZ Mustafa (Wr. Neustadt) 1

242. HAINKA Florian (Young Violets) 1



279 Spieler in der Wertung