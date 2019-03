Feuriger Zwischenfall bei „Weltrekord“-Funken

Hexe löste sich in Schall und Rauch auf

Geboten wurden den Schaulustigen jedenfalls ein feuriges Ereignis - und das in vielerlei Hinsicht. So gilt als Höhepunkt der alten Vorarlberger Tradition die Explosion einer mit Pulver gefüllten Strohpuppe - die Hexe -, die auf der Spitze des Funkens angebracht wird. Der Aberglaube besagt, dass die Hexe beim Abbrennen eines Funkens Feuer fangen und schließlich mit einem lauten Knall explodieren muss. Dies zeige, dass der Feuerzauber wirkt und der Winter den Rückzug antreten muss. Und dies war am Samstagabend in Lustenau bereits nach zwei Minuten der Fall, als sich Hexe „Luftigunde“ buchstäblich in Schall und Rauch auflöste.