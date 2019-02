Geplantes Weltrekord-Feuer erhitzt die Gemüter

Das traditionelle Abbrennen dieser „Funken“ am ersten Fastenwochenende als Teil der alemannischen Fasnacht soll den Winter austreiben. Dabei werden im Rahmen eines Volksfests meterhohe Holztürme, zumeist mit einer Hexenfigur an der Spitze, entzündet. Die Idee zum Weltrekord-Funken entstand in Lustenau bereits um das Jahr 2000, als in Gaißau (Bezirk Bregenz) mit 41 Metern der bisher höchste Funken brannte. Den Weltrekord für das „tallest bonfire“ (höchstes Lagerfeuer) hält laut Guinness-Buch seit 2016 das norwegische Alesund mit einem rund 47 Meter hohen Mittsommerfeuer.