Toter Promi-Wirt: Ehefrau spricht von „Unfall“

Fast eine Woche nach dem tödlichen Vorfall in der Küche der „Lisa Alm“ - wie berichtet war der reiche Geschäftsmann mit einem Messer in der Brust aufgefunden worden - sitzt nun die Ehefrau des Toten in der Justizanstalt in Puch. Die Staatsanwaltschaft beantragte die Untersuchungshaft. Laut Gerichtssprecher Peter Egger wird am Sonntag darüber entschieden: „Voraussichtlich wird es eine gerichtliche Einvernahme geben.“