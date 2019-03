Raffl verliert mit Philadelphia 6:7 in Toronto

Eishockey-Profi Michael Raffl hat am Freitag (Ortszeit) in der NHL mit den Philadelphia Flyers eine 6:7-Niederlage bei den Toronto Maple Leafs erlitten. Die Gäste führten bereis 5:2, kassierten jedoch in der Folge fünf Treffer en suite. Der 30-jährige Kärntner war insgesamt 10:08 Minuten im Einsatz und stand gleich bei drei Gegentoren auf dem Eis.