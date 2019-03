„Für einen Rücktritt sehe ich keine Notwendigkeit“

Wie ging es weiter?

Wolfgang Germ sagte, er würde Schmidt-Tarmann ein Seminar bei Manfred Winterheller (Erfolgscoach, Anm. d. Red.) verordnen. Ich habe gefragt: „Dass sie nicht mehr zurückkommt, oder was? Mit der Ethiopian Air?“ Einfach aus der Stimmung heraus, alle haben gelacht. Winterheller hatte letzte Woche in Klagenfurt erzählt, sein nächstes Seminar werde in Südafrika stattfinden. Deshalb ist mir das eingefallen mit der Ethiopian Air.