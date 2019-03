SPÖ-Stadtchefin: „Äthiopien“-Sager doch gefallen

Am Mittwoch, als die Vorwürfe laut wurden, hatte Mathiaschitz den Sager zunächst dementiert. Es handle sich um „erfundene Behauptungen“, Darmann „erfindet Äußerungen, die in dieser Form nicht gefallen sind“. Einen Tag später ließ sie nun eine Abschrift des Protokolls veröffentlichen, der tatsächlich eine Aussage inklusive „Äthiopien-Air“ enthält. In Wahrheit habe die Bürgermeisterin aber eine Aussage von Vizebürgermeister Wolfgang Germ (FPÖ) „hinterfragt“.