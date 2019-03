Am Anti-Atomgipfel in Linz waren sich alle Parteien und Anti-Atom-Vereine einig: Der schrittweise gesamteuropäische Atom-Ausstieg muss rasch her. Die meisten der existierenden Atomkraftwerke wären heute nicht mehr genehmigungsfähig. Da es bezüglich deren Laufzeit noch keine EU-einheitlichen Begrenzungen gibt, würden die Betreiber-Staaten diese viel länger in Betrieb lassen, als es für die allgemeine Sicherheit eigentlich gut ist. „Die Strahlung macht nicht vor Grenzen halt!“, brachten die Gipfelteilnehmer den Kern des Ganzen in Erinnerung.