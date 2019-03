Räuberin mit Pistole überfällt Juwelier-Geschäft

Bewaffneter Überfall auf ein Juweliergeschäft am Donnerstag im Vorarlberger Dornbirn: Eine Frau stürmte gegen Mittag mit einer Pistole in der Hand in den Verkaufsraum und bedrohte die Verkäuferin sowie anwesende Kundin. Sie sperrte die beiden in ein Hinterzimmer, raffte Bargeld und Schmuck an sich und ergriff die Flucht. Diese jedoch sollte nur wenige Minuten andauern ...