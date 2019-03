Umfahrung wurde nun ausgebremst

Ein Baustart im Jahr 2020, wie ihn die Verantwortlichen geplant hatten, rückt damit in weite Ferne. Die 4,8 Kilometer lange Umfahrung sollte von der Mattersburger Schnellstraße bis zur B 60 in Lichtenwörth führen und Wiener Neustadt entlasten. Burgenländer wären somit schneller nach Wien gekommen. Bis das so weit ist, wird es wohl noch dauern, denn die umweltbewussten Bürger wollen nach dem formaljuristischen Erfolg keinesfalls klein beigeben. „Wir werden notfalls durch alle Instanzen gehen“, kündigte Sprecher Georg Panovsky an.