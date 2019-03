Verona Pooths Geheimnis ihres straffen Gesichts

Noch sei ihr Gesicht etwas angeschwollen, weil die Kur „ganz frisch“ sei, so die 50-Jährige weiter. „Es kann noch ein paar Wochen dauern, bis die Schwellung nicht mehr zu sehen ist.“ Dass viele Kolleginnen nicht zugeben wollen, ihrem jugendlichen Aussehen auf die Sprünge zu helfen, kann Pooth nicht verstehen. „Ich stehe dazu, weil ich es albern finde, all diese kleinen Beauty-Tricks, die wir Frauen so draufhaben, ständig abzustreiten.“