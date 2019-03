Windhand: Imperfektion als oberste Prämisse

Schneller am Punkt

Wenn man es der getragenen Musik Windhands auch nicht anhört, Humor ist ein wichtiger Bestandteil der Band, die vor allem durch Cottrells Stimme heraussticht, welche sich meist in Blues-Gefilden bewegt und den Amerikanern damit eine einzigartige Note verleiht. Auf ihrem letzten Herbst erschienenen Album „Eternal Return“ hören Fans gar Grunge-Einflüsse heraus, die Gitarrist Morris nicht so direkt erkennen will. „Vielleicht liegt das daran, dass das Album erneut von Jack Endino produziert wurde und der im Grunge kein unbeschriebenes Blatt ist. Eventuell hört man nun die Leadgitarren schöner heraus, was die ganze Sache wohl etwas psychedelischer gestaltet. Zudem sind die meisten Songs etwas kürzer geworden und kommen schneller auf den Punkt.“ Zweitgitarrist Asechiah Bogdan verließ die Band im letzten Jahr nach neunjähriger Zusammenarbeit. „Für das Album hat das wenig geändert, aber live war die Umstellung groß, schließlich blieb alles an mir hängen. Unser Bassist Parker Chandler muss jetzt auch wesentlich rhythmusbasierter spielen.“