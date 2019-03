Ex-Vatikan-Finanzchef zu 6 Jahren Haft verurteilt

Wegen sexuellen Missbrauchs von minderjährigen Chorknaben ist der ehemalige Finanzchef des Vatikans, Kardinal George Pell, zu sechs Jahren Haft verurteilt worden. Der 77-jährige Australier ist in der Geschichte der katholischen Kirche der ranghöchste Geistliche, der jemals wegen KIndesmissbrauchs verurteilt wurde. Als Finanzchef war er praktisch die Nummer drei des Vatikans. Pell nahm die Entscheidung eines Gerichts in Melbourne am Mittwoch ohne sichtbare Regung zur Kenntnis und will gegen das Urteil in Berufung gehen.