Rodel-Olympiasieger Josef Feistmantl ist tot!

Rodel-Olympiasieger Josef Feistmantl ist am Sonntag zwei Wochen nach seinem 80. Geburtstag verstorben! Das gab der Österreichische Rodelverband (ÖRV) am Montag bekannt. Feistmantl holte 1964 bei den Winterspielen in Innsbruck mit Manfred Stengl Gold im Doppelsitzer. 1969 war der Tiroler Weltmeister im Einsitzer, außerdem holte er auch noch fünf weitere WM-Medaillen.