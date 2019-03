Giftmord an Kim-Bruder: Angeklagte freigelassen

Im Verfahren um die Ermordung des Halbbruders von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un in Malaysia sind die Vorwürfe gegen eine der Angeklagten überraschend fallen gelassen worden. Ein Richter ordnete daraufhin am Montag die Freilassung der Indonesierin Siti Aisyah (26) an. Nach der Entscheidung des Richters umarmte die Frau die mitangeklagte Vietnamesin Doan Thi Huong (30) und brach in Tränen aus.